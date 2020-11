Rainbow Six Siege: Tutti i dettagli sull’Asia Pacific November Six Major (Di venerdì 27 novembre 2020) Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sull’imminenteAsia-Pacific November Six Major, che si terrà online fino al 29 novembre ed è suddiviso in tre tornei, personalizzati per la struttura competitiva della regione Asia-Pacifico: la Divisione Nord e, come parte della Divisione Sud, i tornei di Oceania e Sud Asia. Nel torneo della Divisione Nord, le sei migliori squadre al termine della Fase 2 si sfideranno in una fase a eliminazione diretta: Giants Gaming CYCLOPS athlete gaming Cloud9 Xavier Esports FAV Gaming GUTS Gaming Nel torneo del Sud Asia, anche le quattro migliori squadre dei South Asian Nationals affronteranno una fase a eliminazione diretta: MercenarieZ Union Gaming L2K MonkaS Infine, nel torneo dell’Oceania, le tre migliori squadre degli Oceanic Nationals gareggeranno in un torneo ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 27 novembre 2020) Ubisoft ha svelato maggiorisull’imminenteAsia-Six, che si terrà online fino al 29 novembre ed è suddiviso in tre tornei, personalizzati per la struttura competitiva della regione Asia-o: la Divisione Nord e, come parte della Divisione Sud, i tornei di Oceania e Sud Asia. Nel torneo della Divisione Nord, le sei migliori squadre al termine della Fase 2 si sfideranno in una fase a eliminazione diretta: Giants Gaming CYCLOPS athlete gaming Cloud9 Xavier Esports FAV Gaming GUTS Gaming Nel torneo del Sud Asia, anche le quattro migliori squadre dei South Asian Nationals affronteranno una fase a eliminazione diretta: MercenarieZ Union Gaming L2K MonkaS Infine, nel torneo dell’Oceania, le tre migliori squadre degli Oceanic Nationals gareggeranno in un torneo ...

