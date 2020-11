“Questa Pac premia grandi proprietari terrieri e agricoltura intensiva” di R Muroni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Con la strategia Farm to Fork la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen aveva proposto un ambizioso piano decennale per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. Per fare dell’un pilastro del Green Deal. La F2F propone obiettivi davvero avanzati: arrivare al 25% della superficie agricola condotta con metodo biologico al 2030, ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici entro la stessa data, ridurre l’uso di fertilizzanti e dimezzare la perdita di nutrienti garantendo la fertilità dei suoli, tagliare del 50% le vendite di antimicrobici per gli animali di allevamento e di antibiotici per l’acquacoltura. Ma siamo caduti alla prima prova di coerenza. Dopo il Consiglio Europeo AgriFish che ha espresso una posizione deludente sulla riforma della Pac proposta dalla Commissione, infatti, anche il ...