Quali sono le regioni in zona gialla, arancione e rossa (Di venerdì 27 novembre 2020) ? Ecco le indicazioni del ministro Speranza. ROMA – ? I dubbi sono stati sciolti per la prima volta nella serata di mercoledì 4 novembre 2020. Nella conferenza stampa di presentazione del Dpcm il premier Conte ha svelato i nomi delle regioni presenti nelle singole zone di rischio, poi aggiornate nel corso delle settimane. Il secondo monitoraggio ha evidenziato il passaggio in zona arancione di Liguria, Abruzzo, Basilicata, Toscana e Umbria. Alto rischio per la Provincia di Bolzano. Il terzo ha visto il passaggio di Campania e Toscana in zona rossa. arancione per Friuli-Venezia Giulia, Marche e Emilia-Romagna. Il monitoraggio del 20 novembre ha spostato in zona rossa l'Abruzzo, che aveva già proceduto con una stretta con ...

