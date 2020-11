Puglia, elezioni: il ricorso di Senso civico che non ha seggi in consiglio regionale Abaterusso: andiamo avanti per non disperdere quasi settantamila preferenze (Di venerdì 27 novembre 2020) Di seguito il comunicato diffuso da Ernesto Abaterusso: Oggi, insieme a tutti i primi votati delle sei province pugliesi, ho presentato ricorso al Tar di Bari per chiedere l’annullamento della decisione della Corte d’Appello che ha portato alla non ammissione della lista Senso civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia al riparto dei seggi. Un atto dovuto nei confronti dei tanti cittadini ed elettori che ci hanno votato e che, nonostante il superamento della soglia di sbarramento con il 4,16% assegnato dal Ministero dell’Interno, si sono visti privati della giusta rappresentanza in consiglio regionale. Io ed i miei colleghi siamo fiduciosi. Attenderemo l’esito di questo ricorso, certi che giustizia sarà fatta e che la volontà di circa ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Di seguito il comunicato diffuso da Ernesto: Oggi, insieme a tutti i primi votati delle sei province pugliesi, ho presentatoal Tar di Bari per chiedere l’annullamento della decisione della Corte d’Appello che ha portato alla non ammissione della lista– Un nuovo Ulivo per laal riparto dei. Un atto dovuto nei confronti dei tanti cittadini ed elettori che ci hanno votato e che, nonostante il superamento della soglia di sbarramento con il 4,16% assegnato dal Ministero dell’Interno, si sono visti privati della giusta rappresentanza in. Io ed i miei colleghi siamo fiduciosi. Attenderemo l’esito di questo, certi che giustizia sarà fatta e che la volontà di circa ...

