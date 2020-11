Puglia, Crimi: “M5s non è in giunta. Invece di parlare di tradimento, mettiamoci al lavoro”. Di Battista: “Forlani ti ha preso l’account” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora tensioni dentro il Movimento 5 stelle per il caso Puglia. La decisione di quattro consiglieri (su cinque) in Regione di dialogare con il presidente dem Michele Emiliano ha riaperto lo scontro interno a livello locale (ma anche e soprattutto a livello nazionale): ieri l’esponente M5s Cristian Casili è diventato vicepresidente del consiglio regionale e l’ex candidata grillina alle elezioni Antonella Laricchia ha parlato di “tradimento”. Per calmare le polemiche oggi è intervenuto su Facebook il capo politico reggente Vito Crimi: “Il M5s non è entrato nella nuova giunta guidata da Michele Emiliano e non fa parte delle forze che governano la Regione“, ha precisato. Quindi, in riferimento alla stessa Laricchia, ha aggiunto: “Invece di puntare il dito e parlare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora tensioni dentro il Movimento 5 stelle per il caso. La decisione di quattro consiglieri (su cinque) in Regione di dialogare con il presidente dem Michele Emiliano ha riaperto lo scontro interno a livello locale (ma anche e soprattutto a livello nazionale): ieri l’esponente M5s Cristian Casili è diventato vicepresidente del consiglio regionale e l’ex candidata grillina alle elezioni Antonella Laricchia ha parlato di “”. Per calmare le polemiche oggi è intervenuto su Facebook il capo politico reggente Vito: “Il M5s non è entrato nella nuovaguidata da Michele Emiliano e non fa parte delle forze che governano la Regione“, ha precisato. Quindi, in riferimento alla stessa Laricchia, ha aggiunto: “di puntare il dito edi ...

