Pubblicazioni al Comune di Milano | Fabrizio Corona si sposa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ennesima sorpresa riguardo. Il 19 Novembre sono state affisse ledi matrimonio tra il discusso guru del gossip e tale Pasqualina detta Lia. La signora in questione dovrebbe essere, secondo le anticipazioni di Dagospia, una signora 50enne titolare della Luxury Creative Agency. Inoltre sembra essere anche molto vicina a Lele Mora, avendo fatto per anni l’assistente di un chirurgo plastico vicino al ex manager. Al momento non giungono conferme o smentite dai due futuri sposini. La notizia era stata già data in tempi non sospetti dall’ex moglie Nina Moric. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.