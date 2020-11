PS5 disponibile da GameStop negli USA per il Black Friday e i fan si accampano davanti ai negozi (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi è il Black Friday e le sedi di GameStop negli USA avranno a disposizione PlayStation 5. I negozi ieri erano chiusi per il Ringraziamento e hanno riaperto oggi alle 7 del mattino. Tuttavia, questo non ha impedito ai fan di accamparsi fuori dai negozi per assicurarsi i loro posti in fila. Un'immagine su Twitter ci mostra i giocatori a caccia di PS5 in tenda. È impossibile dire se questo è accaduto davanti ad altri GameStop del paese, ma sicuramente mostra quanto sia alto l'interesse per la console di nuova generazione. Considerando quanto sia difficile ottenere una PS5 e una Xbox Series X al momento, non sorprende vedere persone accamparsi di fronte ai negozi. GameStop ha garantito che ogni punto vendita avrebbe ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi è ile le sedi diUSA avranno a disposizione PlayStation 5. Iieri erano chiusi per il Ringraziamento e hanno riaperto oggi alle 7 del mattino. Tuttavia, questo non ha impedito ai fan di accamparsi fuori daiper assicurarsi i loro posti in fila. Un'immagine su Twitter ci mostra i giocatori a caccia di PS5 in tenda. È impossibile dire se questo è accadutoad altridel paese, ma sicuramente mostra quanto sia alto l'interesse per la console di nuova generazione. Considerando quanto sia difficile ottenere una PS5 e una Xbox Series X al momento, non sorprende vedere persone accamparsi di fronte aiha garantito che ogni punto vendita avrebbe ...

