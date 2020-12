Project Blue Book, trama, cast e curiosità della serie ispirata sul progetto top secret di avvistamento degli alieni (Di venerdì 27 novembre 2020) Project Blue Book ha un unico vero difetto, è mandato in onda il sabato pomeriggio. Per motivi incomprensibili la Rai ha deciso di mandare in onda questa serie su quello che forse è il suo canale migliore, Rai4 ogni sabato dal 28 novembre alle 17,50. Ma di cosa parla Project Blue Book? La serie è ispirata al famoso progetto top secret dell’aviazione americana di avvistamento degli Ufo. Si tratta di una prima visione assoluta e ci riporta negli anni ’50 quando la minaccia degli alieni sembrava molto più concreta di quello che pensiamo oggi. I fatti di Roswell che risalgono al 1947 erano già avvenuti e negli Stati Uniti si era in preda ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 27 novembre 2020)ha un unico vero difetto, è mandato in onda il sabato pomeriggio. Per motivi incomprensibili la Rai ha deciso di mandare in onda questasu quello che forse è il suo canale migliore, Rai4 ogni sabato dal 28 novembre alle 17,50. Ma di cosa parla? Laal famosotopdell’aviazione americana diUfo. Si tratta di una prima visione assoluta e ci riporta negli anni ’50 quando la minacciasembrava molto più concreta di quello che pensiamo oggi. I fatti di Roswell che risalgono al 1947 erano già avvenuti e negli Stati Uniti si era in preda ...

