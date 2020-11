Professore in terapia intensiva per il covid a 33 anni: 'Sono sano e sto qui con l'ossigeno, ditelo ai negazionisti' (Di venerdì 27 novembre 2020) A 33 anni h a rischiato la vita a causa del covid . Pierpaolo Fasano è un docente e speaker radiofonico di Teggiano, nel salernitano, che è stato costretto al ricovero a causa del covid. Le sue ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) A 33h a rischiato la vita a causa del. Pierpaolo Faè un docente e speaker radiofonico di Teggiano, nel salernitano, che è stato costretto al ricovero a causa del. Le sue ...

leggoit : Professore in terapia intensiva per il covid a 33 anni: «Sono sano e sto qui con l'ossigeno, ditelo ai negazionisti» - icouldbeDebbie : Su #nove un professore titolato sta smer***andò la D3 MaRI su terapia Covid. Strano...?? #fake - Roby30930350 : @RobertoRisso76 @annamare613 @Matteo33601958 @stanzaselvaggia @RobertoBurioni Non ho affermato che il professore è… - Matteociccarell : @azangrillo Brutto sapere Professore che non esiste una terapia specifica e che il mondo della medicina ora piu che… - doctor_milano : @Mapio Beh è semplicemente il più geniale anestesista rianimatore che abbiamo in Italia - purtroppo per troppo temp… -