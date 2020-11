Processo Rostagno, la Cassazione conferma l’ergastolo a Virga, assoluzione Mazzara (Di venerdì 27 novembre 2020) È stata confermata dalla Cassazione la condanna all’ergastolo per Vicenzo Virga, il boss di Trapani ritenuto il mandante dell’omicidio del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, avvenuta 32 anni fa nel trapanese. Respinto invece il ricorso della Procura di Palermo contro l’assoluzione pronunciata in appello in favore del presunto killer Vito Mazzara. Il Pg della Suprema L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) È statata dallala condanna alper Vicenzo, il boss di Trapani ritenuto il mandante dell’omicidio del sociologo e giornalista Mauro, avvenuta 32 anni fa nel trapanese. Respinto invece il ricorso della Procura di Palermo contro l’pronunciata in appello in favore del presunto killer Vito. Il Pg della Suprema L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

