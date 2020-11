Prima lo critica, adesso lo osanna. Salvini opportunista con Maradona. Fino a ieri per il leghista era un “pessimo esempio”. Ora diventa un genio “assoluto e irripetibile” (Di venerdì 27 novembre 2020) Probabilmente non c’è da stupirsi. Siamo abituati ai cambi di passo, di prospettive e di vedute in occasione della morte di grandi personaggi della storia, della cultura o del calcio (come in questo caso) che, per un motivo o per un altro, hanno diviso l’opinione pubblica. La differenza, però, sta nel comprendere quanto convenga tenere a freno le mani e la lingua piuttosto che cadere nel rischio di scrivere o dire qualcosa che contraddica totalmente quello che Fino al giorno Prima si è detto e pensato. Ed eccolo lì Matteo Salvini dire tutto e il contrario di tutto perché – che diamine – non poteva non fare un post, non poteva non cinguettare qualcosa di assolutamente retorico sulla morte del grande Diego Armando Maradona. “Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Probabilmente non c’è da stupirsi. Siamo abituati ai cambi di passo, di prospettive e di vedute in occasione della morte di grandi personaggi della storia, della cultura o del calcio (come in questo caso) che, per un motivo o per un altro, hanno diviso l’opinione pubblica. La differenza, però, sta nel comprendere quanto convenga tenere a freno le mani e la lingua piuttosto che cadere nel rischio di scrivere o dire qualcosa che contraddica totalmente quello cheal giornosi è detto e pensato. Ed eccolo lì Matteodire tutto e il contrario di tutto perché – che diamine – non poteva non fare un post, non poteva non cinguettare qualcosa di assolutamente retorico sulla morte del grande Diego Armando. “Ununico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera. ...

