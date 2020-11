Porto di Olbia, il Tar respinge l'impugnazione della Sinergest (Di venerdì 27 novembre 2020) (Visited 70 times, 70 visits today) Notizie Simili: Aggiudicato il servizio per i passeggeri e&... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, i ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 27 novembre 2020) (Visited 70 times, 70 visits today) Notizie Simili: Aggiudicato il servizio per i passeggeri e&... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, i ...

ShippingItaly : Porto di Olbia: Sinergest (Moby) sconfitta al Tar dall’AdSP - LaGhisaura : @brusuillis4 @MicLedda I fenicotteri li trovi ad Olbia, nelle saline di San Teodoro e a volte a Porto Taverna, a St… - Mariate48641882 : RT @lacoscienzadi: @SardegnaG @MarykoMayko @marilisa06 @deltamikeMD Gente dalla memoria corta, ce lo ricordiamo tutti Solinas come ottimo a… - SardegnaG : RT @lacoscienzadi: @SardegnaG @MarykoMayko @marilisa06 @deltamikeMD Gente dalla memoria corta, ce lo ricordiamo tutti Solinas come ottimo a… - lacoscienzadi : @SardegnaG @MarykoMayko @marilisa06 @deltamikeMD Gente dalla memoria corta, ce lo ricordiamo tutti Solinas come ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Olbia Porto di Olbia, il Tar respinge l'impugnazione della Sinergest Gallura Oggi Porto, Tar rigetta impugnazione di Sinergest contro bando sui servizi ai passeggeri

Non c’è stata alcuna violazione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca.

Porto di Olbia, il Tar respinge l’impugnazione della Sinergest

Il Tar Sardegna stata respinge l’impugnazione, da parte della Sinergest Spa sul bando di affidamento dei servizi al porto di Olbia.

Non c’è stata alcuna violazione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca.Il Tar Sardegna stata respinge l’impugnazione, da parte della Sinergest Spa sul bando di affidamento dei servizi al porto di Olbia.