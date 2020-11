Pordenone: avvocatessa rinuncia alla difesa dell’uomo che ha assassinato la compagna (Di venerdì 27 novembre 2020) . “Non posso accettare l’incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”. Rossana Rovere ha rinunciato alla difesa del femminicida, Giuseppe Forciniti, l’uomo che stanotte ha assassinato la compagna, Aurelia Laurenti, 32 anni, a Roveredo in Piano (Pordenone). “Non posso accettare l’incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”. Ha fatto un passo indietro, Rossana Rovere, l’avvocato, inizialmente indicato dall’uomo che stanotte ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna Aurelia Laurenti. Motivi etici, dunque, hanno spinto la legale, già presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Pordenone, a rinunciare ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 27 novembre 2020) . “Non posso accettare l’incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”. Rossana Rovere hatodel femminicida, Giuseppe Forciniti, l’uomo che stanotte hala, Aurelia Laurenti, 32 anni, a Roveredo in Piano (). “Non posso accettare l’incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”. Ha fatto un passo indietro, Rossana Rovere, l’avvocato, inizialmente indicato dall’uomo che stanotte ha confessato di aver ucciso a coltellate laAurelia Laurenti. Motivi etici, dunque, hanno spinto la legale, già presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di, are ...

fanpage : Pordenone: avvocatessa rinuncia alla difesa dell’uomo che ha assassinato la compagna - francesco997453 : RT @amyrmia7x: Oggi in provincia di Pordenone un 'uomo' ha ucciso la fidanzata di 34 anni con numerose coltellate al collo e poi si è poi c… - infoitinterno : Femminicidio a Pordenone, l'avvocatessa rinuncia alla difesa: “Non me la sento” - luisjvela : RT @newyorker01: Pordenone, uccide la compagna a coltellate. L'avvocatessa che doveva difenderlo rinuncia: «Non posso accettare» Tutta la… - wakishaza : RT @LucillaMasini: #Femminicidio a Pordenone. L'avvocatessa rinuncia all'incarico, perché non se la sente di tutelare un assassino, e viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone avvocatessa Pordenone, parla l’avvocata che non vuole difendere il femminicida: “Contro i miei ideali” Fanpage.it "Aurelia Laurenti è stata uccisa perché aveva scoperto i tradimenti di Giuseppe Forciniti"

È stata ammazzata con 8 coltellate, a 32 anni, dal compagno 33 anni, a Roveredo in Piano (Pordenone). "La tradiva e voleva lasciarlo" dice il padre della giovane vittima. I vicini di casa: "Mai un lit ...

Avvocatessa rinuncia a difendere un uomo accusato di omicidio verso la compagna: “Non sono serena”

L'avvocatessa Rossana Rovere ha rinuncia a difendere un uomo accusato di omicidio: "Non posso assumere le difese di quest'uomo".

È stata ammazzata con 8 coltellate, a 32 anni, dal compagno 33 anni, a Roveredo in Piano (Pordenone). "La tradiva e voleva lasciarlo" dice il padre della giovane vittima. I vicini di casa: "Mai un lit ...L'avvocatessa Rossana Rovere ha rinuncia a difendere un uomo accusato di omicidio: "Non posso assumere le difese di quest'uomo".