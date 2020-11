Pooh, dopo Stefano D’Orazio altro lutto per la vedova Tiziana: ‘Vita ingiusta’ (Di venerdì 27 novembre 2020) Un altro doloroso lutto per Tiziana Giardoni a pochi giorni dalla scomparsa del marito, Stefano D’Orazio dei Pooh. La donna infatti annuncia sui social la morte del padre, con una foto che lo ritrae proprio insieme al musicista in occasione di passate festività natalizie: “I miei due uomini .. i miei amori … la vita è stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio!” scrive Tiziana. Tiziana la moglie di Stefano D’Orazio ‘Non riesco a cancellare la notte in cui l’ho visto per l’ultima volta’ La vicinanza di Roby Facchinetti A dimostrarle affetto e vicinanza in una circostanza così tremenda è anche Roby Facchinetti, già al fianco di Tiziana nei giorni della scomparsa del marito Stefano, suo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 27 novembre 2020) UndolorosoperGiardoni a pochi giorni dalla scomparsa del marito,dei. La donna infatti annuncia sui social la morte del padre, con una foto che lo ritrae proprio insieme al musicista in occasione di passate festività natalizie: “I miei due uomini .. i miei amori … la vita è stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio!” scrivela moglie di‘Non riesco a cancellare la notte in cui l’ho visto per l’ultima volta’ La vicinanza di Roby Facchinetti A dimostrarle affetto e vicinanza in una circostanza così tremenda è anche Roby Facchinetti, già al fianco dinei giorni della scomparsa del marito, suo ...

