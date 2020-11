Pomezia, rete idrica: approvato nuovo programma di interventi da 17 milioni di euro (Di venerdì 27 novembre 2020) approvato il completamento della rete idrica e l’estensione della rete fognaria nelle zone Castagnetta e Monachelle. Lo ha deciso la Conferenza dei Sindaci di Ato2, che questa mattina ha approvato il programma degli interventi previsti nel periodo 2020-2023. Implementato inoltre, di 9 milioni di euro, il bonus idrico per i nuclei familiari in difficoltà. Il cronoprogramma di Acea consentirà di estendere la copertura idrica e ridurre le perdite fisiche dal 26,30% attuale al 20% nel 2023. Complessivamente il territorio comunale di Pomezia sarà interessato da una serie di interventi per un importo complessivo di oltre 17 milioni di euro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020)il completamento dellae l’estensione dellafognaria nelle zone Castagnetta e Monachelle. Lo ha deciso la Conferenza dei Sindaci di Ato2, che questa mattina haildegliprevisti nel periodo 2020-2023. Implementato inoltre, di 9di, il bonus idrico per i nuclei familiari in difficoltà. Il cronodi Acea consentirà di estendere la coperturae ridurre le perdite fisiche dal 26,30% attuale al 20% nel 2023. Complessivamente il territorio comunale disarà interessato da una serie diper un importo complessivo di oltre 17di. ...

CorriereCitta : Pomezia, rete idrica: approvato nuovo programma di interventi da 17 milioni di euro - Comune_Pomezia : #Acqua, Conferenza dei Sindaci approva nuovo programma di interventi 2020-23: oltre 17 milioni di euro per #Pomezia… - Comune_Pomezia : #Pomezia #Avviso. Lavori di scavo per rete in fibra ottica ad opera di Open Fiber Il cronoprogramma dei ripristini… - AlfasigmaSpa : 'Grazie anche ad #Alfathon a cui abbiamo dato il patrocinio, stiamo dando la possibilità ai nostri giovani di forma… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia rete Pomezia, Comune e Alfasigma insieme per l'innovazione IlFaroOnline.it Acqua, approvato programma di interventi 2020-23: 17 milioni di euro per Pomezia

Approvato il completamento della rete idrica e l’estensione della rete fognaria nelle zone Castagnetta e Monachelle. Lo ha deciso la Conferenza dei Sindaci di Ato2, che questa mattina ha approvato il ...

Giulia De Lellis: dopo le presentazioni ufficiali, Carlo Beretta le fa un regalo insolito

Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno fatto le presentazioni ufficiali con i genitori di lei e in seguito il ragazzo le ha fatto un regalo ...

Approvato il completamento della rete idrica e l’estensione della rete fognaria nelle zone Castagnetta e Monachelle. Lo ha deciso la Conferenza dei Sindaci di Ato2, che questa mattina ha approvato il ...Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno fatto le presentazioni ufficiali con i genitori di lei e in seguito il ragazzo le ha fatto un regalo ...