Pokémon | dalle camicie alle mascherine personalizzate per tutti i fan!

Pokémon Shirts è il famoso sito di camicie che vi consente di personalizzare il vostro capo di abbigliamento scegliendo tra diversi pattern e tra i 151 Pokémon della regione Kanto. Ebbene, dato che questi sono momenti storici particolari, il sito web offre ora mascherine personalizzate. Sarete in grado ovviamente di scegliere sempre tra i 151 mostriciattoli quello che amate di più. Le opzioni per il colore del tessuto sul retro invece sono; bianco, nero, rosa o blu. Al prezzo di $ 18 ciascuno, la spedizione costerà $ 15 extra (a meno che non si ordini 5 o più maschere, una bandana oppure 2 o più camicie e una polo). Le mascherine inizieranno a essere spedite in circa 5-6 settimane e sono ora disponibili per l'acquisto anche in Italia.

