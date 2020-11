«Plastic Hearts» | Miley Cyrus ha ritrovato il suo cuore

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) C’è un bellissimo album dei Low che si intitola Things We Lost in the Fire. Le cose che abbiamo perso nel fuoco. Il nuovo disco di Miley Cyrus si intitola Plastic Hearts ma «Things I Found in the Fire» sarebbe stato un altro buon titolo. Le cose che ho ritrovato nel fuoco. Nel 2018 la vita e la musica di Miley si sono incendiate con la sua casa di Malibu, in uno di quegli apocalittici roghi che da anni sono la campanella del cambiamento climatico per i californiani. Ha perso i file, i quaderni, i computer, le canzoni di quello che doveva essere il suo nuovo album, insieme a un mucchio di altre cose. Come a volte capita agli umani disordinati, Miley ha fiducia innata nei segni esterni, quella che chiamiamo destino, così ha azzerato quasi tutto e nel 2020 ha fatto un album diverso da quello che sarebbe stato del 2018, perché lei è diversa, la vita è diversa, il fuoco è passato e anche il suo matrimonio con Liam Hemsworth non c’è più. «Ma in mezzo a quelle ceneri», ha detto sui social per presentare Plastic Hearts, «io ho ritrovato me stessa». Non c’è dubbio che Miley Cyrus si perderà di nuovo, perché la sua vita e la sua carriera sono così, un costante esercizio di smarrimento. Però ci vuole carattere a perdersi sempre senza smettere di essere interessanti. E lei ha avuto la personalità e il talento per lasciare tracce di ogni passaggio di vita (quello esibizionista, quello country, quello psichedelico) in forma di album molto ascoltati, venduti, dibattuti.