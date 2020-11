Pittoni Lega | “Altro che sinergica collaborazione | le scuole paritarie boccheggiano Da Azzolina pochi spiccioli”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 27 novembre 2020) "Quando in question timeafferma che la 'trapubbliche eè realtà' mentre le, prende in giro i cittadini esattamente come quando parla di docenti, spazi e banchi che in molti casi ancora non ci sono. La invitiamo a prendere in considerazione i nostri emendamenti alla legge di Bilancio". L'articolo .