Pisacane, ag. Insigne: “Lorenzo scosso dalla morte di Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) Pisacane racconta la reazione di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insgine, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo raccontando la reazione del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 27 novembre 2020)racconta la reazione di LorenzoVincenzo, agente di Lorenzo Insgine, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo raccontando la reazione del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : LA MORTE DI MARADONA UN TOP AZZURRO INCREDULO, LA SUA REAZIONE FA IL GIRO DEL MONDO. INCREDIBILE QUANTO SUCCESSO,… - ilnapolionline : Vincenzo Pisacane: 'Insigne non voleva accettare la morte di Maradona' - - 100x100Napoli : Vincenzo #Pisacane si sofferma sul dolore che ha provato #Insigne. - infoitsport : Pisacane: 'Insigne non voleva accettare la morte di Maradona' - sportli26181512 : Pisacane: 'Insigne non voleva accettare la morte di Maradona': Le parole dell'agente a Radio Punto Nuovo: 'Lorenzo… -