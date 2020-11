Pisa – Cittadella: le conferenze stampa (Di venerdì 27 novembre 2020) Alla viglia del match Pisa – Cittadella, i mister Venturato e D’Angelo hanno risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa. Cosa avrà detto D’Angelo? Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo è intervenuto ai microfoni per la consueta conferenza pre gara. Queste sono la sue dichiarazioni della vigilia: “Fa piacere tornare a giocare in casa perchè mancavamo da tempo anche se, purtroppo l’assenza totale del nostro pubblico si farà sentire: sappiamo quanto possono incidere i nostri tifosi sia con i loro colori, sia con la ‘voce’, però non possiamo fare altrimenti. Arriviamo però a questa gara bene, dal punto di vista mentale perchè veniamo da una vittoria e dal punto di vista fisico perchè la squadra si è allenata al completo, a parte Varnier, e su buoni livelli“. Sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Alla viglia del match, i mister Venturato e D’Angelo hanno risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza. Cosa avrà detto D’Angelo? Il tecnico delLuca D’Angelo è intervenuto ai microfoni per la consueta conferenza pre gara. Queste sono la sue dichiarazioni della vigilia: “Fa piacere tornare a giocare in casa perchè mancavamo da tempo anche se, purtroppo l’assenza totale del nostro pubblico si farà sentire: sappiamo quanto possono incidere i nostri tifosi sia con i loro colori, sia con la ‘voce’, però non possiamo fare altrimenti. Arriviamo però a questa gara bene, dal punto di vista mentale perchè veniamo da una vittoria e dal punto di vista fisico perchè la squadra si è allenata al completo, a parte Varnier, e su buoni livelli“. Sul ...

