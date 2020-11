Pirlo: “Maradona dio del calcio. Ronaldo? Riposo concordato, rientra Bonucci” (Di venerdì 27 novembre 2020) Andrea Pirlo in conferenza stampa pre-Benevento: “Maradona è stato il dio del calcio. Bonucci torna tra i disponibili, mentre con Ronaldo c’è Riposo concordato” Andrea Pirlo, ai microfoni di Jtv, prima della gara con il Benevento di domani: “Maradona è stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, è stato il dio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 novembre 2020) Andreain conferenza stampa pre-Benevento:è stato il dio del. Bonucci torna tra i disponibili, mentre conc’è” Andrea, ai microfoni di Jtv, prima della gara con il Benevento di domani:è stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a, è stato il dio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

