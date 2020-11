Pierpaolo Marino | “Istituiamo una giornata annuale per ricordare Diego”

tuttoatalanta : Addio Maradona, Pierpaolo Marino: 'Sul campo hai dipinto la parte più spettacolare del calcio'… - enzogoku69 : ??Il #Direttore Pierpaolo Marino in ricordo di D10S! ?????? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET - P. Marino: 'Diego, l'immenso dolore che mi dai strappa un pezzo del mio cuore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - P. Marino: 'Diego, l'immenso dolore che mi dai strappa un pezzo del mio cuore' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - P. Marino: 'Diego, l'immenso dolore che mi dai strappa un pezzo del mio cuore' -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Marino

2a News

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona rilasciando un’intervista a Udinese TV, ecco le sue parole: “Il suo arrivo a Napoli nacque da un caso. In ...PD e M5S potrebbero ancora trovare un accordo per le elezioni di Roma 2021, candidando il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: la Raggi si sfilerebbe in caso di una condanna in appello il prossi ...