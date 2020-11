Piemonte zona arancione, ecco che cosa cambia (Di venerdì 27 novembre 2020) Si attende ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare in un paio di giorni, ma intanto il governatore del Piemonte Alberto Cirio annuncia l’uscita del Piemonte dalla zona rossa. Infatti, il 27 novembre sono passati i 15 giorni necessari per le valutazioni del caso e con un indice di contagio passato da 2,16 a 0,84 la regione Piemonte diventa zona arancione. Come detto, i dati sono all’esame del ministero della Sanità che si pronuncerà in un paio di giorni. E quindi ipotizzabile che ufficialmente l’ingresso in zona arancione sarà a inizio della prossima settimana. Ma cosa cambia da zona rossa a zona arancione? Nel Piemonte ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 27 novembre 2020) Si attende ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare in un paio di giorni, ma intanto il governatore delAlberto Cirio annuncia l’uscita deldallarossa. Infatti, il 27 novembre sono passati i 15 giorni necessari per le valutazioni del caso e con un indice di contagio passato da 2,16 a 0,84 la regionediventa. Come detto, i dati sono all’esame del ministero della Sanità che si pronuncerà in un paio di giorni. E quindi ipotizzabile che ufficialmente l’ingresso insarà a inizio della prossima settimana. Madarossa a? Nel...

