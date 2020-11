Piemonte, Lombardia e Calabria diventano zone arancioni. Liguria e Sicilia gialle (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono arrivate le novità tanto attese da milioni di italiani. . “Deluso” il presidente della Toscana Eugenio Giani che però rassicura i suoi concittadini: dal 4 dicembre la Regione “passerà in zona arancione”. In Veneto il governatore Luca Zaia annuncia che, con un’ordinanza che sarà valida sino al 4 dicembre, la Regione riapre di sabato “le medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri”. La discussione, intanto, è incentrata sulle misure per Natale. Tra i provvedimenti allo studio il coprifuoco anche nei giorni delle festività natalizie alle 22; il divieto di mobilità interregionale anche tra zone gialle per i non residenti; la chiusura delle frontiere e la riapertura delle scuole il 7 gennaio come chiesto dalle Regioni. Il prossimo dpcm “sia scritto insieme alle Regioni”. Lo chiede il presidente del Veneto Luca Zaia. “La riunione ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono arrivate le novità tanto attese da milioni di italiani. . “Deluso” il presidente della Toscana Eugenio Giani che però rassicura i suoi concittadini: dal 4 dicembre la Regione “passerà in zona arancione”. In Veneto il governatore Luca Zaia annuncia che, con un’ordinanza che sarà valida sino al 4 dicembre, la Regione riapre di sabato “le medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri”. La discussione, intanto, è incentrata sulle misure per Natale. Tra i provvedimenti allo studio il coprifuoco anche nei giorni delle festività natalizie alle 22; il divieto di mobilità interregionale anche traper i non residenti; la chiusura delle frontiere e la riapertura delle scuole il 7 gennaio come chiesto dalle Regioni. Il prossimo dpcm “sia scritto insieme alle Regioni”. Lo chiede il presidente del Veneto Luca Zaia. “La riunione ...

