Picchiata, violentata e murata in casa mentre era incinta: marito e suocero a processo

La drammatica storia di una giovane donna di Treviso, poco più che ventenne, murata in casa, Picchiata e violentata dai suoi conviventi: marito e suocero finiti a processo per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale. Una storia di violenza fisica e psicologica, quella di cui è rimasta protagonista una ragazza di poco più di 20 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Picchiata violentata Picchiata, violentata e murata in casa mentre era incinta: marito e suocero a processo MeteoWeek Incinta, murata in casa e violentata: suocero a processo

ODERZO - Murata in casa, vessata dal punto di vista psicologico, fisico e soprattutto costretta a subire le attenzioni sessuali di uno dei suoi aguzzini malgrado fosse in gravidanza.

