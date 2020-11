Piano cashback, si parte l’8 dicembre. Rimborso per gli acquisti di Natale e fino a 3mila euro di premio (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo avevano anticipato le bozze di regolamento del ministero dell’Economia e delle Finanze, e ora che il via libera dalla Corte dei Conti è arrivato, il Piano cashback del governo potrà ufficialmente partire il prossimo 8 dicembre. Si tratta di un Rimborso al 10% per gli acquisti effettuati nei negozi fisici ma fatti attraverso metodo di pagamento elettronico, carte di credito o applicazioni per smartphone. La notizia dell’8 dicembre conferma il ritardo, già sospettato giorni fa, che aveva posto dubbi sul via libera al Piano cashback per l’1 dicembre, data scelta in principio per l’avvio dell’operazione. La ragione dello slittamento starebbe nell’attesa del governo di un miglioramento della situazione dei contagi da Covid-19: il ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo avevano anticipato le bozze di regolamento del ministero dell’Economia e delle Finanze, e ora che il via libera dalla Corte dei Conti è arrivato, ildel governo potrà ufficialmente partire il prossimo 8. Si tratta di unal 10% per glieffettuati nei negozi fisici ma fatti attraverso metodo di pagamento elettronico, carte di credito o applicazioni per smartphone. La notizia dell’8conferma il ritardo, già sospettato giorni fa, che aveva posto dubbi sul via libera alper l’1, data scelta in principio per l’avvio dell’operazione. La ragione dello slittamento starebbe nell’attesa del governo di un miglioramento della situazione dei contagi da Covid-19: il ...

