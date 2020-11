Perché Maradona portava due orologi (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego Maradona era un vero fenomeno. Un personaggio eccentrico, imprevedibile, estroso, curioso e, soprattutto, un uomo venuto da un altro pianeta. Per questo molti hanno perdonato i suoi eccessi e, forse, anche le troppe follie che in vita lo hanno segnato. Tra tutte le curiosità che appartengono alla sua singolare storia, una ha richiamato la nostra attenzione Perché ha a che fare con lo stile e il gusto per gli orologi. Maradona e i due orologi Se guardiamo con attenzione le foto in cui Maradona appare fuori dal campo, notiamo che indossa sempre due orologi, uno per polso. Una scelta inusuale, un errore di stile, una pecca imperdonabile specialmente quando si tratta di alta orologeria. Il «Pelusa», chiamato così prima ancora di «Pibe de Oro» per la folta chioma ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Diegoera un vero fenomeno. Un personaggio eccentrico, imprevedibile, estroso, curioso e, soprattutto, un uomo venuto da un altro pianeta. Per questo molti hanno perdonato i suoi eccessi e, forse, anche le troppe follie che in vita lo hanno segnato. Tra tutte le curiosità che appartengono alla sua singolare storia, una ha richiamato la nostra attenzioneha a che fare con lo stile e il gusto per glie i dueSe guardiamo con attenzione le foto in cuiappare fuori dal campo, notiamo che indossa sempre due, uno per polso. Una scelta inusuale, un errore di stile, una pecca imperdonabile specialmente quando si tratta di alta orologeria. Il «Pelusa», chiamato così prima ancora di «Pibe de Oro» per la folta chioma ...

