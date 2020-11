Perché i sindacati gioiscono per il rinnovo del contratto della ceramica (Di venerdì 27 novembre 2020) “Soddisfatti per rinnovo Ccnl delle industrie ceramiche, piastrelle e materiali refrattari che ha vigenza dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2023. Si tratta di un aumento a regime di 76 euro riguardante una platea di circa 28mila addetti del settore. Così si sostiene l’industria”. Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, ha annunciato con un tweet la sigla tra sindacati di categoria e Confindustria-ceramica la sigla dell’ipotesi di accordo contrattuale raggiunta ieri sera. L’APPREZZAMENTO DEI sindacati Anche i segretari generali delle tre confederazioni sindacali di Cgil, Uil e Cisl, Maurizio Landini, Pier Paolo Bombardieri e Annamaria Furlan, hanno apprezzato l’evento. “Una buona notizia – ha detto la leader cislina – la firma del nuovo contratto nazionale per i ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 novembre 2020) “Soddisfatti perCcnl delle industrie ceramiche, piastrelle e materiali refrattari che ha vigenza dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2023. Si tratta di un aumento a regime di 76 euro riguardante una platea di circa 28mila addetti del settore. Così si sostiene l’industria”. Così Paolo Pirani, segretario generaleUiltec, ha annunciato con un tweet la sigla tradi categoria e Confindustria-la sigla dell’ipotesi di accordo contrattuale raggiunta ieri sera. L’APPREZZAMENTO DEIAnche i segretari generali delle tre confederazioni sindacali di Cgil, Uil e Cisl, Maurizio Landini, Pier Paolo Bombardieri e Annamaria Furlan, hanno apprezzato l’evento. “Una buona notizia – ha detto la leader cislina – la firma del nuovonazionale per i ...

