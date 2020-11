Perché i giovani fanno uso di sostanze

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) In tutto il mondo, prodotti chimici come stimolanti, ma anche prodotti di bellezza, bevande energetiche, vitamine e integratori alimentari sono diventati parte integrante della vita quotidiana dei. Molti di questi prodotti possono essere però potenzialmente dannosi. L’Università di Amsterdam ha studiatoutilizzano questi prodotti e come vanno affrontati i rischi. La ricerca sull’uso dichimiche tra idi solito si concentra sulle droghe e su come regolarle. Il progetto quinquennale di ricerca etnografica Chemical Youth ha scelto un approccio diverso. “Le droghe non sono le unichechimiche che iusano“, spiega la coordinatrice Anita Hardon, professoressa di antropologia medica all’Università di Amsterdam. ...