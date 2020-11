Perché fare attenzione alle ossa dopo le cure per il tumore al seno (Di venerdì 27 novembre 2020) Grazie alle terapie, sempre più precise ed efficaci, è più agevole il controllo del tumore al seno nel tempo. Ma in alcuni casi proprio le cure per sconfiggere il nemico possono comportare effetti collaterali che vanno tenuti sotto controllo adeguatamente, come un’eccessiva fragilità delle ossa che può aumentare il rischio di fratture. Per questo occorre conoscere questo tema. A ricordarlo è la campagna di sensibilizzazione “Ora pOSSO” promossa da Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O. in collaborazione con SIOMMMS, e con il patrocinio di CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O. Perché l’osso è a rischio Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), grazie ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 novembre 2020) Grazieterapie, sempre più precise ed efficaci, è più agevole il controllo delalnel tempo. Ma in alcuni casi proprio leper sconfiggere il nemico possono comportare effetti collaterali che vanno tenuti sotto controllo adeguatamente, come un’eccessiva fragilità delleche può aumentare il rischio di fratture. Per questo occorre conoscere questo tema. A ricordarlo è la campagna di sensibilizzazione “Ora pOSSO” promda Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O. in collaborazione con SIOMMMS, e con il patrocinio di CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O.l’osso è a rischio Nonostante ilalsia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di), grazie ...

RaiUno : 'Lo sa perché ho rinunciato a fare il medico? Il dolore per la sofferenza dei malati che non potevo guarire mi para… - PiazzapulitaLA7 : La matematica è un esempio di democrazia perché ogni matematico quando trova un risultato nuovo deve fare riferimen… - matteograndi : Perché non ce la possiamo fare spiegato in un Tweet. Mettere in competizione due fatti senza correlazione, vederci… - oftherebvellion : È non è la cazzo di giornata persa, non è solo perché non vedo bae per un po', non è per la pizza non mangiata e il… - solendi8 : 'Non è fastidio,è per spronarti' 'Mi dà fastidio il fare da addolorata' 'Mi piaci perché prendi posizioni' 'Non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché fare Alberto Mancini, nuovo coach di Fognini: “Mi ha preso perché è motivato” Ubi Tennis