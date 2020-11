Per Trump gli 80 milioni di voti di Biden sono 'ridicoli e fraudolenti' (Di venerdì 27 novembre 2020) Ammette la sconfitta, poi però ci ripensa e fa un passo indietro. Il balletto di Trump andrà probabilmemnte avanti fino al 20 gennaio, ma ha stufato già da un pezzo. E l'unica cosa che tutto il mondo ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Ammette la sconfitta, poi però ci ripensa e fa un passo indietro. Il balletto diandrà probabilmemnte avanti fino al 20 gennaio, ma ha stufato già da un pezzo. E l'unica cosa che tutto il mondo ...

Piu_Europa : ?? Ecco perché non credo a svolta europeista di #DiMaio e #M5S 'Non hanno esitato a schierarsi per referendum… - Capezzone : Quindi -#Trump non può essere ascoltato dai telespettatori se i conduttori di Cnn non sono d’accordo e decidono di… - Tg3web : Nel giorno del Ringraziamento Biden lancia un nuovo appello per fermare il contagio. Sull’altro versante, Trump non… - emilianobos : Lo strano #BlackFriday di #Trump inviato ai suoi sostenitori Un omaggio #gratis... ma solo se versi #soldi al… - Efisio31251859 : RT @fdragoni: Talmente incredibile ma veramente INCREDIBILE da finire per essere NON CREDIBILE ?? -