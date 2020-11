Pensioni, per le crisi aziendali in arrivo nuovi scivoli anti-licenziamento (Di venerdì 27 novembre 2020) Per i contratti di espansione il governo studia modifiche alla manovra: soglia ridotta a 250 addetti, vincolo sulle assunzioni, applicazione alle ricollocazioni Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 27 novembre 2020) Per i contratti di espansione il governo studia modifiche alla manovra: soglia ridotta a 250 addetti, vincolo sulle assunzioni, applicazione alle ricollocazioni

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni per Pensioni, per le crisi aziendali in arrivo nuovi scivoli anti-licenziamento Il Sole 24 ORE È morto per Covid don Maffucci, rettore del santuario di San Valentino

Aveva 71 anni, fu ordinato a Roma da San Giovanni Paolo II. Dal 2017 era nell’Unità pastorale locale, il funerale mercoledì ...

Calabria, chi è Guido Longo, nuovo commissario: ex prefetto cacciatore di latitanti

Richiamato dalla pensione, torna dove iniziò e finì la sua carriera. «Accetto per dovere ma è anche un atto di amore». Consiglio dei ministri lampo dopo che era tramontata l’ipotesi Miozzo ...

