Pensioni, novità su contratto di espansione: in arrivo scivoli anti-licenziamento (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Governo sta valutando alcune misure sul tema delle Pensioni. Nel 2021 il contratto di espansione dovrebbe essere rafforzato, in modo da favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Il ministero dell’Economia e del Lavoro sta valutando l’attuazione di alcune modifiche nella manovra sui contratti di espansione, che gestisce i programmi di riorganizzazione e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Governo sta valutando alcune misure sul tema delle. Nel 2021 ildidovrebbe essere rafforzato, in modo da favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Il ministero dell’Economia e del Lavoro sta valutando l’attuazione di alcune modifiche nella manovra sui contratti di, che gestisce i programmi di riorganizzazione e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

dialessandria : Legge di #bilancio 2021: #novità su lavoro, pensioni, maternità?? - moneypuntoit : ?? Pensioni, contratto di espansione rafforzato nel 2021: le novità in arrivo ?? - MianiAttilio : Dl Ristori, governo accelera su quarto round- Pensioni, nel 2021 non aumentano: le novità - BinaryOptionEU : RT '#Pensioni, nel 2021 non aumentano: le novità - PivaEdoardo : Quindi 0,1 % in più di 1017,25... Troppissimissimissimo Pensioni, nel 2021 non aumentano: le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni novità Riforma pensioni, Quota 100 verso la riconferma (ma con penalizzazioni). Le novità Corriere della Sera