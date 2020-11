Pensioni anticipate e Legge di bilancio 2021: si punta al contratto di espansione oltre ad APE sociale e Opzione Donna (Di venerdì 27 novembre 2020) Sulle Pensioni anticipate arrivano importanti aggiornamenti dalla Legge di bilancio 2021, che prevede l’affiancamento di un rinnovato contratto di espansione alla proroga dell’APE sociale e dell’Opzione Donna. Si tratta di misure ad hoc pensate in particolare per chi vive condizioni di disagio, stante che una vera riforma dei requisiti di pensionamento previsti dalla Legge Fornero è rimandata al futuro. Quest’ultima potrà infatti arrivare solo nel 2022 (quando sarà arrivata a conclusione la sperimentazione della quota 100). Nelle scorse ore sono emersi dettagli importanti sul funzionamento delle nuove opzioni di flessibilità previdenziale. Per capire quali saranno gli effetti della nuova finanziaria ... Leggi su notizieora (Di venerdì 27 novembre 2020) Sullearrivano importanti aggiornamenti dalladi, che prevede l’affiancamento di un rinnovatodialla proroga dell’APEe dell’. Si tratta di misure ad hoc pensate in particolare per chi vive condizioni di disagio, stante che una vera riforma dei requisiti di pensionamento previsti dallaFornero è rimandata al futuro. Quest’ultima potrà infatti arrivare solo nel 2022 (quando sarà arrivata a conclusione la sperimentazione della quota 100). Nelle scorse ore sono emersi dettagli importanti sul funzionamento delle nuove opzioni di flessibilità previdenziale. Per capire quali saranno gli effetti della nuova finanziaria ...

