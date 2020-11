Pavia | era stato trovato in possesso di materiale pedopornografico | arrestato

(Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni, cittadino italiano e residente in Vigevano, in provincia di, èarredai carabinieri. Nella sua abitazione nel 2013 era stata trovata e sequestrata un'ingente quantità die l'uomo eraarre. Ieri la sentenza di condanna emessa dal Tribunale diè passata in giudicato e gli atti sono stati trasmessi alla stazione dei carabinieri di Vigevano. Il 47enne èportato nel carcere di Vigevano, dove dovrà scontare una pena residua di un anno. Inoltre gli è stata comminata la pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici e gli è stata tolta la potestà genitoriale.

PAVIA. Le scuole medie della provincia di Pavia sono pronte a riaccogliere sui banchi gli 8.900 alunni di seconda e terza rimasti a casa in didattica a distanza. Una norma inserita nel Dpcm per le zon ...