Pattinaggio artistico | Yuma Kagiyama si prende la leadership dopo lo short all’NHK Trophy 2020 | segue Tomono Male Sato

Con lo short program della specialità individuale maschile si è chiusa ad Osaka (Giappone) la prima giornata dell'NHK Trophy 2020, quarta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, competizione itinerante quest'anno ridotta ai minimi termini a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo una gara generale contrassegnata da diversi errori a portarsi agilmente al comando della classifica è stato uno dei protagonisti più attesi della rassegna, Yuma Kagiyama. L'atleta del Sol Levante ha mandato in visibilio gli spettatori presenti al Towa Pharmaceutical Ractab Dome sfoggiando una prestazione notevole, inaugurata con una elevata e scorrevole combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop, elemento che ha preceduto un quadruplo toeloop di ...

Sta per arrivare un riconoscimento importante per lo sport riccionese. Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio artistico Riccione Asd, verrà insignita delle Stella di bronzo al merito sportivo dal ...

