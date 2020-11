Patenti e fogli rosa scaduti durante l'emergenza Covid? Fissata la proroga (Di venerdì 27 novembre 2020) E' attesa a breve la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato , che verrà seguita successivamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . A quel punto, il provvedimento sarà ... Leggi su sportfair (Di venerdì 27 novembre 2020) E' attesa a breve la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato , che verrà seguita successivamente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . A quel punto, il provvedimento sarà ...

comandantepmcsa : PATENTI E FOGLI ROSA SCADUTI O IN SCADENZA: PROROGA AL 30 APRILE 2021 NOVITA' DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N… - giornalecomuni : Nuove #scadenze e proroghe per #patenti, #foglirosa e #revisione dei #veicoli - Castelvetranews : Nuove scadenze e proroghe per patenti, fogli rosa e revisione dei veicoli. Ecco le ultime novità - StellaSirio60 : RT @ANSA_Motori: Patenti e fogli rosa scaduti saranno validi fino al 30/4 #ANSAmotori - magazineLSD : Il nuovo termine è stato spostato fino alla data di cessazione dell’emergenza da Covid-19 che, almeno fino a questo… -