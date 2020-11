Parco eolico, arriva il parere negativo della Commissione Paesaggio: 'Una barriera visiva' (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul progetto del Parco eolico tra venerdì e sabato sarà espresso il parere ufficiale del comune di Rimini, ma è già noto quello della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio di Rimini, un ente ... Leggi su riminitoday (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul progetto deltra venerdì e sabato sarà espresso ilufficiale del comune di Rimini, ma è già noto quelloQualità Architettonica edi Rimini, un ente ...

isolfin : Per ISOLFIN Saint-Nazaire è come casa. E ora #Saint-Nazaire, oltre che un cantiere navale di prima importanza in E… - KersevanRoberto : UPDATE VELOCE SUL CELEBERRIMO EOLICO BRITANNICO, CHE PRESTO NE AVRANNO PER DECINE DI GW Il piu' grande parco eolic… - gregodue : RT @marcoaffronte: Il dibattito sul parco eolico offshore al largo di Rimini ha messo a nudo arretratezza e pressapochismo, anche e sopratt… - elencomelli : RT @marcoaffronte: Il dibattito sul parco eolico offshore al largo di Rimini ha messo a nudo arretratezza e pressapochismo, anche e sopratt… - ottavio1974 : RT @mrctrdsh: Davvero ha senso opporsi a un parco eolico marino a 13 chilometri dalla riva? Ripeto, 13 chilometri. -

Ultime Notizie dalla rete : Parco eolico Parco eolico, arriva il parere negativo della Commissione Paesaggio: "Una barriera visiva" RiminiToday Energia: Paesi Bassi, danese Orsted conclude lavori su più grande parco eolico offshore

La società danese Orsted ha annunciato la conclusione dei lavori sul più grande parco eolico offshore dei Paesi Bassi. Si tratta del ...

Europa, natura ed eolico

Si dovrebbero confrontare i livelli istituzionali, in particolare regionali, competenti in materia di sviluppo di energie rinnovabili ...

La società danese Orsted ha annunciato la conclusione dei lavori sul più grande parco eolico offshore dei Paesi Bassi. Si tratta del ...Si dovrebbero confrontare i livelli istituzionali, in particolare regionali, competenti in materia di sviluppo di energie rinnovabili ...