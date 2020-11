“Papà, capitano del mio cuore, non morirai mai”: la commovente lettera di Maradona jr al padre (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono parole commoventi quelle che Diego Sinagra ha dedicato al padre Diego Armando Maradona: “Quanto sono stato felice con te…. non potresti nemmeno immaginarlo, solo a guardarti accanto a me mi sono sentito invincibile!!!! Quanto mi mancherà questo abbraccio nella mia vita non puoi neanche lontanamente immaginarlo, quanto mi mancherà stare seduto con te a guardare una partita del nostro caro Napoli!” “E i miei figli? come faranno a fare a meno di un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre al tuo fianco, che ti difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno!” “Papà, capitano del mio cuore, non morirai mai perché ti amerò fino all’ultimo respiro! Aspettami e vieni a prendermi quando arriverà il mio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono parole commoventi quelle che Diego Sinagra ha dedicato alDiego Armando: “Quanto sono stato felice con te…. non potresti nemmeno immaginarlo, solo a guardarti accanto a me mi sono sentito invincibile!!!! Quanto mi mancherà questo abbraccio nella mia vita non puoi neanche lontanamente immaginarlo, quanto mi mancherà stare seduto con te a guardare una partita del nostro caro Napoli!” “E i miei figli? come faranno a fare a meno di un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre al tuo fianco, che ti difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno!”del mio, nonmai perché ti amerò fino all’ultimo respiro! Aspettami e vieni a prendermi quando arriverà il mio ...

