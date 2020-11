Paolo Petrocelli dirigerà l’Accademia Stauffer di Cremona

zazoomblog : Paolo Petrocelli è il nuovo direttore dellAccademia Stauffer di Cremona - #Paolo #Petrocelli #nuovo #direttore… - HuffPostItalia : Paolo Petrocelli è il nuovo direttore dell'Accademia Stauffer di Cremona - paolopetrocelli : RT @Cremonaoggi: Fondazione Stauffer, Paolo Petrocelli nuovo Direttore Generale - Cremonaoggi : Fondazione Stauffer, Paolo Petrocelli nuovo Direttore Generale -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Petrocelli

L'HuffPost

"Sono onorato per la nomina, vogliamo potenziare tutte le linee di attività dell’Accademia per renderla sempre più un centro musicale per strumentisti ad arco tra i più avanzati a livello internaziona ...Con la nomina di Petrocelli, la Fondazione Stauffer si appresta ad avviare una nuova e decisiva fase di sviluppo e crescita.