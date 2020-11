Paola De Micheli, Simona Baldassarre della Lega: "La domenica vada a scuola di catechismo" (Di venerdì 27 novembre 2020) "Scuole aperte la domenica? Il ministro De Micheli la domenica vada a scuola di catechismo". Il governo, col prossimo Dpcm, pensa di riaprire le scuole dopo il 6 gennaio ma la ministra dei Trasporti del Pd Paola De Micheli ha proposto, per evitare il rischio-assembramenti, lo studio anche la domenica. "Da un ministro dei Trasporti - attacca Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega - ci si aspettano idee e risposte serie sugli assembramenti, non questi spot. E mi meraviglia che non pensi agli italiani, che la domenica hanno tutto il diritto di stare in famiglia". "Le scuole aperte la domenica, infatti, sono di fatto un attacco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) "Scuole aperte la? Il ministro Deladi". Il governo, col prossimo Dpcm, pensa di riaprire le scuole dopo il 6 gennaio ma la ministra dei Trasporti del PdDeha proposto, per evitare il rischio-assembramenti, lo studio anche la. "Da un ministro dei Trasporti - attacca, europarlamentare- ci si aspettano idee e risposte serie sugli assembramenti, non questi spot. E mi meraviglia che non pensi agli italiani, che lahanno tutto il diritto di stare in famiglia". "Le scuole aperte la, infatti, sono di fatto un attacco ...

CarloCalenda : Paola De Micheli, che non è Ministro dell’istruzione, ci spiega che le scuole potrebbero essere aperte sabato e dom… - La7tv : #omnibus Guido Crosetto commenta l'intervista della ministra dei trasporti Paola De Micheli: 'Devo proprio commenta… - AleCase94 : RT @CarloCalenda: Paola De Micheli, che non è Ministro dell’istruzione, ci spiega che le scuole potrebbero essere aperte sabato e domenica.… - MarioRigoni2 : RT @CarloCalenda: Paola De Micheli, che non è Ministro dell’istruzione, ci spiega che le scuole potrebbero essere aperte sabato e domenica.… - carloamberti : RT @CarloCalenda: Paola De Micheli, che non è Ministro dell’istruzione, ci spiega che le scuole potrebbero essere aperte sabato e domenica.… -