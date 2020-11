(Di venerdì 27 novembre 2020) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più ...

NewSicilia : La proroga ha ricevuto l'ok da parte della Camera #Newsicilia - MasterblogBo : Veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, rinviato il pagamento del bollo Il versamento potrà essere e… - Lichtung5 : Domanda popolare che riguarda l'uomo della strada. Ma voi riuscite ad evadere il pagamento del bollo auto ? - Lichtung5 : @confundustria Domanda popolare che riguarda l'uomo della strada. Ma voi riuscite ad evadere il pagamento del bollo auto ? - zazoomblog : Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare - #Pagamento #bollo #sportelli #chiusi: -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento bollo

ilGiornale.it

Ricerca di Areté sui nuovi scenari di mobilità: cresce in modo significativo la propensione all’acquisto di vetture ibride ed elettriche.Il provvedimento riguarda tutti gli alunni che non possono andare in classe perché un compagno è risultato positivo ...