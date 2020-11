Oxford, dubbi sulla mezza dose "Adesso nuovi test sul vaccino" (Di venerdì 27 novembre 2020) Maria Sorbi Le fiale col principio attivo dimezzato per errore si sono rivelate più efficaci. Ma servono altri studi per la conferma Qualche dubbio aleggiava già da mercoledì. Ieri è arrivata la conferma che qualcosa, nel vaccino di Astrazeneca studiato assieme ad Oxford, non va. Il farmaco anti Covid richiede «un'analisi ulteriore» ha dichiarato il Ceo dell'azienda farmaceutica, ammettendo che sono necessarie ulteriori verifiche sulle modalità di somministrazione durante test clinici. Va quindi «congelata», almeno temporaneamente, la notizia dell'affidabilità al 90% del vaccino: annuncio fatto con un po' troppa fretta e forse dettato più da logiche di mercato (e concorrenza) che da ragioni prettamente scientifiche. Ora bisogna indagare sul «giallo della ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Maria Sorbi Le fiale col principio attivo dito per errore si sono rivelate più efficaci. Ma servono altri studi per la conferma Qualcheo aleggiava già da mercoledì. Ieri è arrivata la conferma che qualcosa, neldi Astrazeneca studiato assieme ad, non va. Il farmaco anti Covid richiede «un'analisi ulteriore» ha dichiarato il Ceo dell'azienda farmaceutica, ammettendo che sono necessarie ulteriori verifiche sulle modalità di somministrazione duranteclinici. Va quindi «congelata», almeno temporaneamente, la notizia dell'affidabilità al 90% del: annuncio fatto con un po' troppa fretta e forse dettato più da logiche di mercato (e concorrenza) che da ragioni prettamente scientifiche. Ora bisogna indagare sul «giallo della ...

