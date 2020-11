Ottocento morti al giorno | ma nessuno ha sbagliato nulla

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo i dati di ieri, giovedì 26 novembre, in Italia erano morte di Covid 822 persone in 24 ore, mercoledì 722, martedì 853. Siamo da un mese sopra i cento, da due settimane sopra i cinquecento e andiamo ormai verso i milleal. Eppurehaniente. Non vi pare incredibile? Ogni, all’annuncio del numero sempre più alto dei decessi, seguono svariate considerazioni sul calo dei contagi e dell’indice Rt, sull’appiattirsi della curva e l’approssimarsi del plateau, tutti dati che dimostrerebbero quanto le misure prese dal governo stiano funzionando egregiamente. Ma ammesso e non concesso che il calo dei contagi porti rapidamente a un calo significativo nel numero dei, ciò non dimostrerebbe, semmai, che tali misure andavano prese prima? Possibile che ...