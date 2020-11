Ottavio Bianchi ricorda Maradona: “Era come assistere a qualcosa di perfetto” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho avuto il privilegio di assistere ogni giorno alla realizzazione dei suoi capolavori” a raccontarlo è Ottavio Bianchi, l’allenatore azzurro del primo scudetto del Napoli, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, ricorda quegli indimenticabili momenti passati al fianco del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. “Lo guardavo inebriato – spiega il tecnico – come davanti a un quadro di Picasso o alle grandi opere degli espressionisti. Ogni volta che aveva palla tra i piedi era come assistere a qualcosa di perfetto, unico e irripetibile“. “In ogni allenamento – racconta Bianchi – Diego regalava quei colpi con la semplicità e la naturalezza di chi è baciato dalla grazia. Lo osservavo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho avuto il privilegio diogni giorno alla realizzazione dei suoi capolavori” a raccontarlo è, l’allenatore azzurro del primo scudetto del Napoli, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport,quegli indimenticabili momenti passati al fianco del Pibe de Oro, Diego Armando. “Lo guardavo inebriato – spiega il tecnico –davanti a un quadro di Picasso o alle grandi opere degli espressionisti. Ogni volta che aveva palla tra i piedi eradi perfetto, unico e irripetibile“. “In ogni allenamento – racconta– Diego regalava quei colpi con la semplicità e la naturalezza di chi è baciato dalla grazia. Lo osservavo ...

