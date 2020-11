"Ospedale sovraccarichi, non allentare restrizioni", l'allarme dei medici (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Gli ospedali sono sovraccarichi, no ad un allentamento delle restrizioni. E' l'appello rivolto al governo da medici e dirigenti sanitari che intervengono sul rincorrersi di notizie relative a possibili riaperture, in particolare in prossimità delle festività natalizie. "I dati degli ultimi giorni mostrano segnali di rallentamento della crescita dell'epidemia da Sars-CoV-2 - afferma in una nota unitaria l'Intersindacale della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria - tuttavia le condizioni di sovraccarico di tutto il sistema ospedaliero, con indici di occupazione delle Terapie Intensive e delle aree COVID particolarmente elevati, impongono di non allentare le misure restrittive della movimentazione sociale. Ricordiamo che nell'ultima settimana si sono contati oltre 200 mila nuovi casi e 4.980 decessi mentre i ricoveri con ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Gli ospedali sono sovraccarichi, no ad un allentamento delle. E' l'appello rivolto al governo dae dirigenti sanitari che intervengono sul rincorrersi di notizie relative a possibili riaperture, in particolare in prossimità delle festività natalizie. "I dati degli ultimi giorni mostrano segnali di rallentamento della crescita dell'epidemia da Sars-CoV-2 - afferma in una nota unitaria l'Intersindacale della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria - tuttavia le condizioni di sovraccarico di tutto il sistema ospedaliero, con indici di occupazione delle Terapie Intensive e delle aree COVID particolarmente elevati, impongono di nonle misure restrittive della movimentazione sociale. Ricordiamo che nell'ultima settimana si sono contati oltre 200 mila nuovi casi e 4.980 decessi mentre i ricoveri con ...

