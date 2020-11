Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 28 novembre 2020 – Previsioni per Leone | Vergine | Bilancia e Scorpione

Leggi su giornal

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ecco l’diFox per28. La settimana di lavoro è volta e il weekend è alle porte. Quali sorprese riserveranno le stelle a? Ildovrebbe ritrovare più tranquillità, lapotrà mettersi in gioco in amore. Giornata di recupero per la, mentre losarà letteralmente infuriato. Se vuoi approfondire, leggi l’diFox per, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.Fox28 ...