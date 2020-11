Ormai si sfiora il ridicolo: in Calabria salta il nome di Miozzo e rispunta Mostarda (Di venerdì 27 novembre 2020) Ecco che rispunta il nome di Narciso Mostarda, il direttore dell'Asl Roma 6, per la corsa a commissario della sanità in Calabria. Mostarda aveva sfiorato la nomina nel Cdm di mercoledì scorso, poi ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Ecco cheildi Narciso, il direttore dell'Asl Roma 6, per la corsa a commissario della sanità inavevato la nomina nel Cdm di mercoledì scorso, poi ...

Ma venuto meno il nome di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts, ecco che torna il nome del manager dell'Asl capitolina. A quanto apprende l'Adnkronos, nelle prossime ore ...

Il direttore del Riformista Piero Sansonetti commenta il caso Cinquestellopoli. “ Philip Morris, la più grande multinazionale del tabacco, ha versato circa 2milioni di euro, come risulta a noi, forse ...

