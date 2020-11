Operazione “Colorado” | 18 indagati Scaglione non risponde al Gip | scarcerato Torsiello

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiColliano (Sa) – Si è avvalso della facoltà di nonre durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto questa mattina, davanti al Giudice per le indagini preliminari Pietro Indinnimeo, l’imprenditore di Colliano, Biagio, arrestato nell’ambito inchiesta della Procura di Salerno denominatae ritenuto, dal Gip, Giovanna Pacifico, a capo di un’associazione per delinquere con interessi che andavano dalle estorsioni allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti nelle abitazioni e di cani di razza, fino alla vendita di banconote false. Attività criminali cheavrebbe, secondo il giudice che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, condotto insieme alla compagna Mirela Simion, per ottenere l’egemonia sugli affari economici che gravitano intorno alle attività ...