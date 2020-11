Omicidio Rostagno, la Cassazione conferma il pasticcio: assolve il presunto killer, condanna il mandante (Di venerdì 27 novembre 2020) La giustizia italiana cerca di aggiustare il pasticcio combinato nel febbraio 2018 quando venne assolto Vito Mazzara, il presunto killer di Mauro Rostagno e venne, invece, condannato il mandante, il boss Vincenzo Virga ma, dopo due ore e mezza di camera di Consiglio, i giudici della Cassazione confermano: il killer va assolto, il mandante condannato. I giudici di Piazza Cavour hanno rigettato i ricorsi presentati dalla difesa di Virga e dalla procura generale di Palermo contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del febbraio 2018. Questa mattina davanti ai giudici della Prima sezione penale della Corte di Cassazione chiamati ad esprimersi sul processo per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) La giustizia italiana cerca di aggiustare ilcombinato nel febbraio 2018 quando venne assolto Vito Mazzara, ildi Mauroe venne, invece,to il, il boss Vincenzo Virga ma, dopo due ore e mezza di camera di Consiglio, i giudici dellano: ilva assolto, ilto. I giudici di Piazza Cavour hanno rigettato i ricorsi presentati dalla difesa di Virga e dalla procura generale di Palermo contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del febbraio 2018. Questa mattina davanti ai giudici della Prima sezione penale della Corte dichiamati ad esprimersi sul processo per ...

